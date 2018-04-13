В Кремле еще не нашли альтернативу Telegram

В Кремле пока не решили, каким мессенджером пользоваться вместо Telegram.

"Сразу скажу, что это решение суда и я никак его комментировать не буду", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Говоря о том, каким мессенджером теперь будут пользоваться в Кремле, Песков заметил: «Не знаю. Посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, мы сообщим вам». Мессенджеры «можно по пальцам руки пересчитать», — продолжил он. «Надо посмотреть, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе весь набор услуг, тот и выберем», — подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, будет ли Песков пользоваться «Телеграм» с VPN, пресс-секретарь президента ответил: «Пока не знаю. Он пока работает, как остановится — перейду на что-то другое. Я не настолько sophisticated user (продвинутый пользователь — прим. „РГ“)? и для меня это очень сложно».

Представитель Кремля также ответил на вопрос, в чем отличие блокировки мессенджера Telegram в России и соцсети «Вконтакте» на Украине . «Это мессенджер и сама по себе блокировка или точнее, давайте все-таки использовать фразеологию, которую использует суд, а суд решил ограничить доступ… И это не было самоцелью. Никто не собирался запрещать что-то», — пояснил он.

"Есть положения законодательства, которые требуют предоставления определенного набора данных в определенные службы РФ, — напомнил Песков. — И выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, его не удалось достичь". «Поэтому ситуация коренным образом отличается от той, о которой вы упомянули», — заключил он.