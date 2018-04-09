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Цукерберг признал беспомощность Facebook перед вмешательством России
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Цукерберг признал беспомощность Facebook перед вмешательством России 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и утечку данных пользователей. Об этом говорится в показаниях, направленных Цукербергом в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США. Текст заявления опубликован на сайте палаты представителей.
Соцсеть сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить использование ее функционала во вред, полагает Цукерберг. «Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации», — уточняет он.
Facebook оказалась слишком медлительной, чтобы заметить вмешательство из России и вовремя дать ему отпор, отмечает глава социальной сети. Цукерберг подчеркнул, что соцсеть продолжает сотрудничать с правительством США в части обнаружения российского вмешательства. Глава Facebook принес извинения за допущенные ошибки и еще раз в деталях описал два скандала, в которых оказалось замешано его детище.
Первый — развернутая в Facebook дезинформационная кампания с использованием фейковых профилей, организованная Агентством интернет-исследований. По данным соцсети, с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тысяч постов, которые могли увидеть 126 миллионов пользователей. В то же время Агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagam, ее могли увидеть около 11 миллионов пользователей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал причастность Москвы к размещению политической рекламы в соцсетях.
Цукерберг также в очередной раз признал крупную утечку персональных данных, которой воспользовалась компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге. По данным соцсети, исследователь Александр Коган создал приложение с опросом, которое установили около 300 тысяч пользователей. Юзерам оно преподносилось как составитель «психологического портрета». Сервис использовал персональные данные юзеров, а затем получил информацию о 10 миллионах друзей этих пользователей.
По последним данным, таким образом Cambridge Analytica могла собрать персональные данные 87 миллионов пользователей Facebook. Корпорация признавала, что Коган действовал с сотрудником Facebook Джозефом Канселлором. Вместе они основали Global Science Research, которая предоставляла информацию Cambridge Analytica.
После скандала социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей.
11 апреля Цукербег выступит в конгрессе, где, как планируется, «прольет свет на критические проблемы менеджмента личных данных и охраны личной жизни, а также поможет американцам лучше понять, что происходит с их данными онлайн».
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