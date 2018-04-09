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Цукерберг извинился за беспомощность Facebook перед РФ
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Цукерберг извинился за беспомощность Facebook перед Россией 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в своих показаниях, направленных в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США, извинился за то, что не смог своевременно заметить и предотвратить предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.
«Мы оказались слишком медлительными, чтобы заметить российское вмешательство и дать ему отпор, мы тщательно работаем над тем, чтобы стать лучше», — говорится в тексте его обращения, опубликованном на сайте палаты представителей.
Цукерберг заявил, что уже после завершения избирательной кампании администрация социальной сети обнаружила, что российское «Агентство интернет-исследований» создало около 470 аккаунтов и страниц, с которых распространяло сообщения с целью влияния на результаты выборов.
В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и «Агентству интернет-исследований», обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество». По его версии, подозреваемые вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе в выборы президента в 2016 году.
Мюллер также выразил уверенность, что россияне связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.
Россия категорически опровергает обвинения во вмешательстве в американские выборы. Так, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».
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