Цукерберг извинился за беспомощность Facebook перед РФ

Цукерберг извинился за беспомощность Facebook перед Россией

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в своих показаниях, направленных в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США , извинился за то, что не смог своевременно заметить и предотвратить предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.

«Мы оказались слишком медлительными, чтобы заметить российское вмешательство и дать ему отпор, мы тщательно работаем над тем, чтобы стать лучше», — говорится в тексте его обращения, опубликованном на сайте палаты представителей.

Цукерберг заявил, что уже после завершения избирательной кампании администрация социальной сети обнаружила, что российское «Агентство интернет-исследований» создало около 470 аккаунтов и страниц, с которых распространяло сообщения с целью влияния на результаты выборов.

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и «Агентству интернет-исследований», обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество». По его версии, подозреваемые вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе в выборы президента в 2016 году.

Мюллер также выразил уверенность, что россияне связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа