Вести.net: Google и «Яндекс» помогут защититься от нежелательных звонков 

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Uber займется каршерингом, арендой велосипедов и даже общественным транспортом и попутно превратится из компании, которая постоянно сталкивается с местными властями в «корпорацию добра».

Об этом можно сделать вывод из последнего выступления руководства компании. На днях Uber купил компанию Jump, она занималась прокатом электрических велосипедов. По информации источников TechCrunch сумма сделки составила 200 млн долларов. Нынешние сотрудники Jump войдут в дочернюю компанию Uber . Именно она будет заниматься развитием направления с арендой велосипедов.