В мессенджере TamTam появился анонимный режим

В мессенджере TamTam появилась возможность создавать анонимные аккаунты без необходимости указывать номер телефона при регистрации, сообщает пресс-служба Mail.ru

Создание анонимных аккаунтов доступно на любой платформе — в веб-версии, мобильных приложениях и приложениях на компьютере.

Полностью анонимный аккаунт в мессенджере можно создать с помощью авторизации через аккаунт Google или почту Gmail. При этом собеседники не смогут увидеть адрес электронной почты или иные контакты.

Владельцам анонимных аккаунтов доступны все возможности мессенджера, в том числе, видеозвонки, создание каналов и публичных чатов.