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В мессенджере TamTam появился анонимный режим
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В мессенджере TamTam появился анонимный режим 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
В мессенджере TamTam появилась возможность создавать анонимные аккаунты без необходимости указывать номер телефона при регистрации, сообщает пресс-служба Mail.ru.
Создание анонимных аккаунтов доступно на любой платформе — в веб-версии, мобильных приложениях и приложениях на компьютере.
Полностью анонимный аккаунт в мессенджере можно создать с помощью авторизации через аккаунт Google или почту Gmail. При этом собеседники не смогут увидеть адрес электронной почты или иные контакты.
Владельцам анонимных аккаунтов доступны все возможности мессенджера, в том числе, видеозвонки, создание каналов и публичных чатов.
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