TamTam вошел в топ-5 мессенджеров в Иране

С начала апреля в мессенджере на всех платформах регистрируются до 50 тыс. пользователей в сутки. Выросло и число авторов контента в Иране: за несколько дней в TamTam появилось более 30 тыс. новых каналов. В результате мессенджер вошел в топ-5 мобильных приложений в категории «Коммуникации» в иранском Google Play, где сейчас находится на четвертом месте.

7 апреля власти Ирана заблокировали доступ к TamTam на всех платформах, однако спустя сутки пользователи нашли способы обхода блокировки: в результате 9 апреля аудитория TamTam полностью восстановилась и продолжила рост.