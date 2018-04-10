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Вскоре Apple Pay получит поддержку интерфейса Interledger Ripple
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Вскоре Apple Pay получит поддержку интерфейса Interledger Ripple 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Apple продолжает совершенствовать свой платежный интерфейс Apple Pay. На днях стало известно, что в ближайшее время к платежной системе добавится новый интерфейс Interledger Ripple, который позволит проводить операции с одноименной криптовалютой, и не только с ней.
Ripple пользуется большой популярностью в Японии. Недавно местная банковская ассоциация, которую входят практически все банки Страны восходящего солнца, ввела у себя мобильное приложение, позволяющее отправлять и получать переводы в этой криптовалюте в любое время суток. Ранее местные пользователи могли пересылать деньги только в строго регламентированные часы. Разумеется, что речь идет о денежных переводах, проходящих через шлюзы местных банков. Внебанковские переводы при помощи различных платежных систем работали в Японии и ранее.
После добавления к Apple Pay API-интерфейса Interledger пользователи смогут проводить платежи не только между различными платежными системами, но и между блокчейнами. Проект подробно описан на ресурсе GitHub. Представители Apple официальных комментариев по поводу внедрения Interledger Ripple пока не давали, но для Ripple уже эта новость оказалась благотворной и ее курс устремился вверх.
Напомним, в настоящее время Ripple является третьей по капитализации криптовалютой после Bitcoin и Ethereum. «Эфир» на днях пережил большой стресс, когда Bitmain объявила о скором выходе в продажу ASIC-адаптеров для ее добычи. Позднее Бутерин заявил, что «асики» Ethereum не страшны, поскольку сообщество сменит протокол, если под контроль одного лица или группы лиц перейдет более 51% ресурсов сети.
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