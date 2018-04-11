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В России появится платежный сервис «Мир Pay»
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В России появится платежный сервис «Мир Pay»
Банки.ру
56 минут назад
Фото:
MDDevice
Комментарии
Национальная платежная система «Мир» работает над созданием «Мир Pay». Об этом рассказал предправления
НСПК
Владимир Комлев
на круглом столе, посвященным развитию платежной системы «Мир».
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