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В России появится платежный сервис «Мир Pay»
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

В России появится платежный сервис «Мир Pay» 

Банки.ру 56 минут назад
Фото: MDDevice
Национальная платежная система «Мир» работает над созданием «Мир Pay». Об этом рассказал предправления НСПК Владимир Комлев на круглом столе, посвященным развитию платежной системы «Мир».
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