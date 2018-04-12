Ещё
Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Пока сервис носит рабочее название «Мир Pay», появиться он может уже в этом году. «То, что мы планируем сделать — это собственный сервис, мы его уже условно называем „Мир Pay“, который будет вне зависимости от аппарата, или в зависимости от того, что делает сама платформа, реализовать удаленную загрузку данных карты в телефон, который использует Android-платформу как операционную систему, а не как встроенную в эту операционную систему функцию», — цитирует Комлева РИА «Новости».
Приложение можно будет загрузить в телефон, а затем расплачиваться с помощью гаджета, пояснил он.
Идеи локализации в России операций по оплате с помощью мобильных устройств Владимир Комлев уже озвучивал ранее на конференции «Банковские карты: практика и трансформация». Тогда он отметил, что в России уже проходит полноценно обработка операций. Решаются вопросы, связанные с созданием образа карты и загрузкой его в телефон с последующей расшифровкой.
Российская Газета: последние новости
Роскомнадзор заблокировал домены Google Песков о замене Telegram: Выбор достаточно богатый Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой117
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии54
Британия созывает СБ ООН114
Меркель определилась с атакой по Сирии163
Пентагон впервые показал развертывание «Гремлинов»18
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение