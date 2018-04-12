Платежная система «Мир» запустит сервис бесконтактной оплаты

РИА «Новости». Пока сервис носит рабочее название «Мир Pay», появиться он может уже в этом году. «То, что мы планируем сделать — это собственный сервис, мы его уже условно называем „Мир Pay“, который будет вне зависимости от аппарата, или в зависимости от того, что делает сама платформа, реализовать удаленную загрузку данных карты в телефон, который использует Android-платформу как операционную систему, а не как встроенную в эту операционную систему функцию», — цитирует Комлева

Приложение можно будет загрузить в телефон, а затем расплачиваться с помощью гаджета, пояснил он.