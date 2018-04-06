Юристы Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора

«Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — приводит РИА Новости слова адвоката Рамиля Ахметгалиева

Он отметил, что Telegram пока не получал исковое уведомление.