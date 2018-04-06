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Юристы Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора
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Юристы Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора 

РИА «ФедералПресс» 6 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — приводит РИА Новости слова адвоката Рамиля Ахметгалиева.
Он отметил, что Telegram пока не получал исковое уведомление.
«ФедералПресс» напоминает, что накануне Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории России. 4 апреля истек срок, отведенный ведомством администрации компании на предоставление ключей дешифровки к сообщениям пользователей.
Фото: Reuters/Dado Ruvic
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