Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram

«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — сказал Жаров.

Глава надзорного ведомства также подчеркнул, что регулятор будет действовать в юридическом поле согласно закону об организаторах распространения информации.

6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы заявление, где потребовал ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России . Причиной иска стал отказ компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

Юристы Telegram сообщили, что готовят возражения к иску. Администрация сервиса придерживается мнения, что требования силовиков предоставить доступ к частной переписке незаконны, а также технически неисполнимы. В начале апреля сотрудники мессенджера выступили с заявлением, что часть ключей для дешифровки передаваемой информации не передается по каналам связи, а потому не может быть передана третьим лицам.