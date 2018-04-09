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Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram
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Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство будет ждать решения суда по вопросу блокировки Telegram. Его слова приводит РИА Новости.
«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — сказал Жаров.
Глава надзорного ведомства также подчеркнул, что регулятор будет действовать в юридическом поле согласно закону об организаторах распространения информации.
6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы заявление, где потребовал ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Причиной иска стал отказ компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.
Юристы Telegram сообщили, что готовят возражения к иску. Администрация сервиса придерживается мнения, что требования силовиков предоставить доступ к частной переписке незаконны, а также технически неисполнимы. В начале апреля сотрудники мессенджера выступили с заявлением, что часть ключей для дешифровки передаваемой информации не передается по каналам связи, а потому не может быть передана третьим лицам.
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