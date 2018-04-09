Оператор Wi‐Fi в московском метро рассказал об устранении обнаруженной хакером уязвимости

Хакер обнаружил в Wi‐Fi московского метро уязвимость, позволяющую отслеживать маршруты пассажиров и получать личные данные пользователя. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе оператора MaximaTelecom.

В телекоммуникационной компании пояснили, что уязвимость, о которой сообщили СМИ, была устранена несколько недель назад. Их представитель опровергла информацию о том, что программист Владимир Серов якобы предупреждал MaximaTelecom о несанкционированной раздаче личных данных пользователей.

Подчеркнем, что автор ранее не обращался напрямую к компании

пресс-служба

MaximaTelecom.

Сотрудники компании зашифровали передачу профильных данных, к числу таковых относятся номер телефона, пол и возраст абонента. До доработки системы авторизации провайдер выключил хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро.

Таким образом исчезла возможность трекинга пользователей хакерами. Утечка, о которой сообщают СМИ — это база, которую собрал лично Владимир Серов в момента наличия уязвимости. Эта база составляет пять профилей — самого Владимира и его друзей

пресс-служба

MaximaTelecom.

Специалист пояснила, что анализировать профильные данные других пользователей можно было исключительно при подмене

MAC-адреса

и отправке запроса к порталу непосредственно в сети MT_FREE. Идентификация абонентов в любых сетях происходит с использованием

MAC-адресов

Дешифровать уже зашифрованные данные статистическим методом и сопоставить с номером телефона возможно, если злоумышленник располагает ранее украденной у нас информацией о номерах телефонов абонентов

пресс-служба

MaximaTelecom.

В компании заверили, что они принимают срочные меры для исключения неправомерного присвоения абонентских данных. Основные усилия направлены на полную переработку системы авторизации, которая исключает атаки с подменой адреса устройства.

Кроме того, данные, хранящиеся в профиле пользователя сети являются внутренней базой данных. Она создана в интересах бизнеса и требования к ее защите российским законом не предъявляются, так как она не содержит персональных данных, однако кража такой базы описанным путем может расцениваться как уголовное преступление по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее программист Владимир Серов рассказал об уязвимости в сервисе бесплатного Wi-Fi в московском метро (MT_FREE), через которую любой мог получить доступ к индивидуальным данным подключившихся к сети пассажиров и отслеживать маршрут их передвижений.

Ранее хакеры парализовали работу нескольких российских СМИ. В результате виртуального нападения была приостановлена работа дата-центров.