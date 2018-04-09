В Maps.Me появились готовые маршруты по крупнейшим городам мира

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group , объявила о запуске готовых маршрутов по городам мира, которые легко загрузить в приложение чтобы пользоваться без интернета.

Пользователям доступны маршруты по 29 городам мира, среди которых европейские и азиатские столицы, а также другие популярные у туристов места. Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие объекты. Нажав на объект, отмеченный в рамках маршрута, можно прочитать его подробное описание. Почти для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта Maps.Me. После этого он будет отображаться в разделе «Метки».