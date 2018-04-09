Ещё
В Maps.Me появились готовые маршруты по крупнейшим городам мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Maps.Me появились готовые маршруты по крупнейшим городам мира 

Ferra.ru 1 час назад
Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о запуске готовых маршрутов по городам мира, которые легко загрузить в приложение чтобы пользоваться без интернета.
Пользователям доступны маршруты по 29 городам мира, среди которых европейские и азиатские столицы, а также другие популярные у туристов места. Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие объекты. Нажав на объект, отмеченный в рамках маршрута, можно прочитать его подробное описание. Почти для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта Maps.Me. После этого он будет отображаться в разделе «Метки».
На данный момент пользователям доступны маршруты по следующим городам: Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Лиссабон, Стамбул, Гонконг, Кейптаун, Майами, Анталья, Куала-Лумпур, Лос-Анджелес, Лондон, Москва, Пистоя, Гуанчжоу, Охрид, Рим, Париж, Паттайя, Макао, Портленд, Пхукет, Сингапур, Нью-Йорк, Тайбэй, Дубай, Мерида и Шэньчжэнь.
Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.
Ferra.ru: последние новости
NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт и операционных систем в апреле Самый доступный iPad признан «кошмаром ремонтника» Роскомнадзор подал иск на блокировку Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс258
Авиаудару по Сирии нашли объяснение135
Евро превысил 75 рублей109
Черный понедельник наступил для России804
Акции Сбербанка рухнули184
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение