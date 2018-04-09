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«Рекомендации» в соцсети «ВКонтакте» собрали 1 млрд просмотров за сутки
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«Рекомендации» в соцсети «ВКонтакте» собрали 1 млрд просмотров за сутки 

ТАСС 44 минуты назад
Раздел социальной сети «ВКонтакте» «Рекомендации» ежедневно собирает 1 млрд просмотров. Сервис посещают 35% пользователей мобильных приложений соцсети для iOS и Android. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
"Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций. Сотни тысяч авторов и пабликов ежедневно создают миллионы материалов, которые невозможно найти нигде, кроме «ВКонтакте», — отметил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.
Алгоритм «Прометей», основанный на искусственном интеллекте, подбирает индивидуально каждому пользователю истории, статьи, фотографии, видеоролики и прямые трансляции от новых источников.
Самые популярные авторы в соцсети получают специальную отметку в виде огня от «Прометея».
Для авторов контента команда соцсети опубликовала список советов по повышению охвата записей и улучшению обратной связи.
Раздел «Рекомендации» был официально представлен в сентябре 2017 года.
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