Беспроводной интернет появился в поездах, следующих из Минска в Вильнюс

Впервые услуга бесплатного доступа к сети появилась на БЖД в 2016 году в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск—Гомель.