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Беспроводной интернет появился в поездах, следующих из Минска в Вильнюс
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Беспроводной интернет появился в поездах, следующих из Минска в Вильнюс 

РЖД-Партнер 55 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Впервые услуга бесплатного доступа к сети появилась на БЖД в 2016 году в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск—Гомель.
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