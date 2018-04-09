Данные миллионов россиян оказались в открытом доступе

Стало известно об уязвимости Wi-Fi в московском метро

В сервисе бесплатного Wi-Fi в московском метро обнаружена уязвимость из-за которой персональные данные пользователей сети оказались в открытом доступе, пишет The Village.

Уязвимость обнаружил программист Владимир Серов . Как выяснило издание, дыра в сети MT_FREE существовала как минимум с 17 мая 2017 года.

«Я обнаружил это еще месяц назад. Решил посмотреть, какие данные мне отдает страничка авторизации, и обнаружил кусок кода userdata: там совершенно открыто была перечислена информация, включая номер телефона, пол, примерный возраст, семейное положение, достаток, станции, где твои дом и работа, и все привязано к твоему MAC-адресу», — рассказал Серов.

Через некоторое время Серов написал скрипт, позволяющий отслеживать передвижение в метро конкретного абонента, если он подключен к сети MT_FREE. Об обнаружении уязвимости программист сообщил знакомым разработчикам из mos.ru . По его словам, «письмо спустили вниз», но ответ так и не поступило. К разработчику сети, провайдеру «МаксимаТелеком» Серов напрямую не обращался, так как у них «нормальной техподдержки нет».