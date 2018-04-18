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Роскомнадзор блокировал 18 подсетей Amazon и Google
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Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 18 подсетей Amazon и Google 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей Amazon и Google, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия".
В понедельник Роскомнадзор в соответствии с решением суда начал блокировать мессенджер Telegram в России. Позднее появилась информация, что мессенджер начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать подсети этих компаний.
По словам Жарова, все подсети перед внесением в реестр запрещенной информации проверяются специалистами, что позволяет не допустить блокировки социально значимых ресурсов.
При этом глава Роскомнадзора отметил, что информация о том, что блокировки привели к сбоям в работе магазинов и банков не соответствует действительности.

"Одаренная команда"

Глава Роскомнадзора отметил талант создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. По словам Жарова, команда Павла Дурова "сильная и одаренная".
"Безусловно, и "ВКонтакте", и Telegram с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы. Вопрос в том, каким образом господин Дуров набирал свою аудиторию", — приводит слова жарова "Известия".
Глава Роскомнадзора отмечает, что разработчики обоих проектов привлекали пользователей возможностью доступа к пиратскому контенту.
"Он (Павел Дуров — ред.) говорит всё время о свободе, но если говорить об абсолютной свободе — то это и абсолютная ответственность. А тут со свободой всё хорошо, а с ответственностью всё плохо", — добавил Жаров.

Претензии к Telegram

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через мессенджер.
В ведомстве заявили, что действия руководства сервиса угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Защита компании заявляет, что требования российских властей невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
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