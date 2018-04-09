В России появится единая сеть сверхскоростного интернета

Такое поручение ведомство получило от правительства, сообщил на коллегии минкомсвязи вице-премьер Аркадий Дворкович.

Подготовка к аукционам уже началась, процедура занимает от семи до девяти месяцев, они состоятся в конце 2018 года, сообщил глава минкомсвязи Николай Никифоров на вопрос "Российской газеты"

Во что обойдутся операторам новые радиочастоты, пока неизвестно, методика расчета их стоимости только рассматривается. На аукционах по распределению частот 4G операторы связи заплатили 15 миллиардов рублей. Правительство не ставит задачи мобилизации доходов в бюджет с помощью радиочастот и в ущерб инвестиционным планам компаний, сказал Никифоров. В Европе, по его словам, операторам пришлось заплатить за частоты миллиарды евро и это негативно сказалось на развитии отрасли. Он также не исключил изменения действующего порядка, этот вопрос может обсуждаться на комиссии по радиочастотам.

Госкомпания "Ростелеком" предлагает другой вариант развития 5G — компания готова построить равнодоступную для всех операторов связи инфраструктуру сетей пятого поколения. Сети пятого поколения стоят на порядок дороже, чем предыдущие версии, поэтому речь может идти о совместном с операторами связи обслуживании инфраструктуры по типу ран-шеринга, в том числе базовых станций. При этом сам "Ростелеком" работать в сетях 5G как сотовая компания не будет, пообещал Осеевский.

Параллельно рассматривается вопрос о локализации производства оборудования для передачи сигнала 5G в России , отметил Никифоров.

Потребуется несколько лет для внедрения 5G. От запуска первых сегментов сетей 4G/LTE к их полноценному использованию прошло шесть лет: сегодня свыше трети (160 тысяч) базовых станций сотовой связи в России работают в стандарте 4G/LTE, в 2012 году их было чуть более 2 тысяч. Широкому внедрению 4G/LTE способствовал введенный принцип технологической нейтральности сотовых сетей, реформа процедуры выделения радиочастот.

При этом услуги сотовой связи дешевле, чем в России, только в Гонконге , отметил Никифоров.

Новыми разработками планирует воспользоваться "Почта России" . К середине года будет представлена новая стратегия предприятия как акционерного общества, ее ключевым элементом станет тотальная цифровизация сети почтовых отделений, сказал глава почтового предприятия Николай Подгузов на вопрос "РГ".

Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз за последние пять лет и в 2017 году достиг 4,3 триллиона рублей, рассказал Никифоров.

Электронное правительство

На Едином портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировались 70 миллионов граждан, в прошлом году в среднем ежедневно на портал заходили 1,2 миллиона пользователей.

Самыми популярными услугами традиционно являются информирование о штрафах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах.

С 1 января 2017 года у граждан появилась финансовая мотивация получать госуслуги в электронном виде: при заказе госуслуги и оплате пошлины на портале можно сэкономить 30 процентов, а по оплате штрафов от ГИБДД действует 50-процентная скидка.

По доступности тарифов мобильной связи Россия уступает в мире только Гонконгу

На федеральный портал госуслуг постепенно переводятся региональные порталы, к этому подключились 43 субъекта РФ, еще семь готовы включиться в проект, рассказал Николай Никифоров. По его словам, после перевода регионального портала на федеральный количество посещений из региона увеличивается в среднем на 150 процентов.