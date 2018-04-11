Цукерберг рассказал законодателям о защите данных и «гонке вооружений» с РФ

НЬЮ-ЙОРК , 11 апреля. / ТАСС /. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг во вторник в течение почти пяти часов отвечал на вопросы законодателей на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США — юридического, а также по торговле, науке и транспорту. В числе ключевых тем встречи была защита личных данных пользователей, распространение в соцсети заведомо ложной информации, а также применение ее другими государствами в своих интересах.

За время слушаний предпринимателю не раз пришлось приносить извинения в связи с утверждениями о том, что Facebook якобы воспользовались связанные с Россией структуры, чтобы повлиять на президентскую гонку 2016 года в США , а также из-за недавнего скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica. Она, как стало известно ранее, собрала данные более около 87 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Цукерберг констатировал, что соцсеть стала средством, позволяющим людям поддерживать связь с близкими, активно участвовать в общественной жизни, а также развивать бизнес. При этом он отметил: «Сейчас становится ясно, что мы сделали недостаточно, чтобы предотвратить использования этого средства и во вред. Это касается сфабрикованных новостей, иностранного вмешательства в выборы, выступлений, мотивированных ненавистью, разработчиков приложений, а также защиты личных данных».

"Мы не провели достаточно широкий обзор наших обязательств. И это было большой ошибкой, и это была моя ошибка, и мне очень жаль, — добавил Цукерберг. — Я создал Facebook, я им управляю и я несу ответственность за то, что происходит".

Регуляторов не предупредили

Цукерберг представил ряд подробностей, касающихся Cambridge Analytica. Он признал, в частности, что сотрудники Facebook не уведомили регулирующий орган — Федеральную комиссию по торговле США — в 2015 году, когда узнали о получении данных пользователей британской фирмой.

"Когда в Cambridge Analytica нам сказали, что они не используют информацию, что они ее удалили, мы посчитали, что этот вопрос закрыт, — сказал Цукерберг. — Теперь по прошествии времени ясно, что это была ошибка. Нам не следовало верить им на слово". Глава Facebook сообщил, что в соцсети установлены новые правила, чтобы «не повторить эту ошибку».

Цукерберг не подтвердил утверждения о том, что часть данных Cambridge Analytica из Facebook может храниться, в том числе в России. Экс-сотрудник британской фирмы Кристофер Уайли на прошлой неделе в интервью телеканала NBC сказал, что это возможно. Глава Facebook отметил, что не располагает данными, которые бы это подтверждали.

Гонка вооружений

Ряд сенаторов, в особенности, демократы, задавали вопросы, касающиеся утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Цукерберг в связи с этим сказал: «Что касается руководства компанией, в числе вещей, о которых я больше всего сожалею, это наше промедление в выявлении российских информационных операций в 2016 году».

"Суть этих атак такова, что в России есть люди, работа которых заключается в том, чтобы воспользоваться нашей системой и другими системами в интернете, — утверждал Цукерберг. — Так что это гонка вооружений". «У них будет получаться это все лучше, и нам нужно вкладывать средства в то, чтобы у нас это получалось лучше», — добавил он.

В связи с этим глава Facebook отметил, что в социальной сети стали применять новые средства, основанные на технологии искусственного интеллекта для выявления «фальшивых аккаунтов, которые, возможно, пытаются вмешаться в выборы или распространять заведомо ложную информацию». В результате, по его словам, были заблокированы десятки тысяч аккаунтов, до того, как они смогли «причинить серьезный вред». Цукерберг также заострил внимание на том, что к концу текущего года в Facebook будет более 20 тыс. специалистов по «безопасности и обзору контента».

Цукерберг также сообщил, что Facebook сотрудничает с аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера , курирующего расследование о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы. «Знаю, что мы с ними работаем», — сказал предприниматель. Он отказался публично предоставить подробности, сославшись на то, что речь может идти о конфиденциальных данных.

Инвесторам понравилось

Рынки восприняли выступление Цукерберга положительно. Акции компании Facebook к завершению сессии на фондовых торгах в США подорожали на 4,5% до $165,04 доллара. В последние недели этим ценные бумаги серьезно упали в цене на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica. Так, 19 марта в связи с резким падением курса акций Facebook состояние Цукерберга сократилось более чем на $6 млрд за один день.