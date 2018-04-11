Цукерберг: Facebook не может гарантировать невмешательство России в выборы

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, — это будет продолжающийся конфликт", — сказал Цукерберг.

В юридическом комитете сената США начались слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать «российскому вмешательству в выборы». Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.