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Сайт с пропагандой «зацепинга» закрыли в Нижегородской области
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Сайт с пропагандой «зацепинга» закрыли в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
С иском о признании сайта с пропагандой «зацепинга» запрещенным к распространению на территории РФ обратилась в суд Нижегородская транспортная прокуратура.
Как отмечается в сообщении, «зацеперы» катаются на железнодорожном транспорте снаружи вагонов. Такой способ передвижения законодательно запрещен в России.
Суд удовлетворил требования транспортного прокурора о закрытии сайта с пропагандой «зацепинга». В настоящее время доступ к контенту с запрещенной информацией заблокирован.
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