Сайт с пропагандой «зацепинга» закрыли в Нижегородской области

Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

С иском о признании сайта с пропагандой «зацепинга» запрещенным к распространению на территории РФ обратилась в суд Нижегородская транспортная прокуратура.

Как отмечается в сообщении, «зацеперы» катаются на железнодорожном транспорте снаружи вагонов. Такой способ передвижения законодательно запрещен в России.

Суд удовлетворил требования транспортного прокурора о закрытии сайта с пропагандой «зацепинга». В настоящее время доступ к контенту с запрещенной информацией заблокирован.