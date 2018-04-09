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Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб от российских пользователей после утечки данных из Facebook
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Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб от российских пользователей после утечки данных из Facebook 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Физические и юридические лица из РФ не подавали жалоб в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) после скандала с утечкой персональных данных пользователей Facebook, при этом ведомство не намерено обращаться к социальной сети за разъяснениями, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Данные пользователи (чьи данные были раскрыты — прим. Агентства «Москва») не являются гражданами РФ, у нас нет ни одной жалобы российского юридического или физического лица по поводу того, что данные были переданы компанией Facebook кому-то, поэтому оснований обращаться к администрации социальной сети нет», — подчеркнул А. Жаров.
Ранее СМИ сообщали, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные миллионов пользователей соцсети Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
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