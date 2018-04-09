Роскомнадзор не получал жалоб в связи с утечкой данных пользователей Facebook

Роскомнадзор не получал жалоб по попаданию персональных данных российских пользователей Facebook компании Cambridge Analytica, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров . Поэтому регулятор пока не планирует направлять компании каких-либо запросов по этому поводу.

«Данные пользователей Facebook, насколько я понимаю, не касаются российских граждан. У нас нет ни одной жалобы российского физического или юридического лица по поводу того, что его данные были переданы кому-то компанией Facebook. Поэтому у нас нет оснований по этому поводу обращаться», — сообщил Жаров журналистам.