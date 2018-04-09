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Роскомнадзор не получал жалоб в связи с утечкой данных пользователей Facebook
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Роскомнадзор не получал жалоб в связи с утечкой данных пользователей Facebook 

Rambler News Service 1 час назад
Роскомнадзор не получал жалоб по попаданию персональных данных российских пользователей Facebook компании Cambridge Analytica, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров. Поэтому регулятор пока не планирует направлять компании каких-либо запросов по этому поводу.
«Данные пользователей Facebook, насколько я понимаю, не касаются российских граждан. У нас нет ни одной жалобы российского физического или юридического лица по поводу того, что его данные были переданы кому-то компанией Facebook. Поэтому у нас нет оснований по этому поводу обращаться», — сообщил Жаров журналистам.
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что данные миллионов пользователей Facebook оказались в распоряжении британской ИТ-компании Cambridge Analytica, которая собирала информацию для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
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