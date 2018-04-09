70% россиян выходят в Интернет с помощью смартфона

Николая Никифорова. Подавляющее большинство россиян предпочитают выходить в Сеть с помощью смартфона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ

По его словам, возросшее число пользователей мобильного интернета, это настоящая техническая революция.

По словам Никифорова, в 2012 лишь 12% россиян выходили в интернет с помощью смартфона, а сейчас это число выросло до 70%. За это время объем мобильного трафика увеличился на 90%.

Министр отметил, что цена за мобильный трафик является одной из самой низких в мире. Она в 10 раз ниже, чем в США , в три раза ниже, чем в Германии и в два раза ниже, чем в ЮАР

Специалисты подсчитали, что больше половины россиян перестали пользоваться бесплатным интернетом в общественных местах, отдавая предпочтение мобильному интернету. Как рассказали сами респонденты, они чаще всего перестают пользоваться публичным Wi-Fi из-за чрезмерной рекламы, сложного процесса авторизации и опасения за сохранность персональных данных. Впрочем, большинство владельцев смартфонов все-таки пользуются беспроводным доступом в интернет.

Так, 70% опрошенных готовы переключить свой мобильник в режим Wi-Fi, только если сеть не требует регистрации, авторизации и последующего просмотра пары рекламных роликов. При этом 20% россиян предпочитают оставить смартфон в режиме сети 3G и 4G, а 5% респондентов используют сотовую связь для подключения к интернету всех мобильных устройств.