Samsung Pay официально заработал с PayPal

Сервис Samsung Pay обзавелся поддержкой электронной платежной системы PayPal , пишет phoneArena. Возможность платить бесконтактно, используя учетную запись PayPal, распространяется постепенно и пока доступна только пользователям из Соединенных Штатов , однако в ближайшей перспективе планируется экспансия на новые рынки.

Поддержка PayPal позволит оплачивать покупки бесконтактным способом всем владельцам смартфонов и смарт-часов Samsung без необходимости заводить «пластик» совместимого банка. Все, что от пользователей требуется теперь, — это завести учетную запись PayPal, привязать к ней дебетовую или кредитную карту и добавить к Samsung Pay.

О предстоящей адаптации PayPal для бесконтактной оплаты посредством Samsung Pay стало известно почти год назад. Тогда представители обеих компаний заявили о планах по объединению функциональности фирменных продуктов с целью их большего распространения и наиболее эффективного взаимодействия с ними своих клиентов.

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