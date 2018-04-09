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Samsung Pay официально заработал с PayPal
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Samsung Pay официально заработал с PayPal 

Android Insider 33 минуты назад
Фото: Android Insider
Сервис Samsung Pay обзавелся поддержкой электронной платежной системы PayPal, пишет phoneArena. Возможность платить бесконтактно, используя учетную запись PayPal, распространяется постепенно и пока доступна только пользователям из Соединенных Штатов, однако в ближайшей перспективе планируется экспансия на новые рынки.
Поддержка PayPal позволит оплачивать покупки бесконтактным способом всем владельцам смартфонов и смарт-часов Samsung без необходимости заводить «пластик» совместимого банка. Все, что от пользователей требуется теперь, — это завести учетную запись PayPal, привязать к ней дебетовую или кредитную карту и добавить к Samsung Pay.
О предстоящей адаптации PayPal для бесконтактной оплаты посредством Samsung Pay стало известно почти год назад. Тогда представители обеих компаний заявили о планах по объединению функциональности фирменных продуктов с целью их большего распространения и наиболее эффективного взаимодействия с ними своих клиентов.
Обсудить перспективы Samsung Pay и PayPal можно в нашем Telegram-чате.
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