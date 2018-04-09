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«Билайн» запустил облачную инфраструктуру
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«Билайн» запустил облачную инфраструктуру 

Банки.ру 2 часа назад
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила сервис облачной инфраструктуры BeeCLOUD. Сервис позволяет разворачивать виртуальные сервера онлайн, автоматически масштабировать мощности под нагрузку клиента и создавать ряд дополнительных сервисов для оптимизации работы.
Обычно средняя утилизация собственной инфраструктуры не превышает 25%, поскольку при покупке серверов компании учитывают возможные пиковые нагрузки (например, при проведении сезонных акций или кибератаках). Дополнительно на плечи клиента ложится поддержка работы систем (эксплуатация, обновления, обслуживание здания и помещения).
Продуктовый виджет
В случае использования сервиса «Билайн» клиент платит только за те ресурсы, которые выбраны им в конкретный момент, а тарификация идет по часам. При этом скорость запуска проектов значительно ускоряется за счет подключения к готовой инфраструктуре. По собственным оценкам «Билайн», эффективность бизнес-процессов при подключении к BeeCLOUD повышается до 75%, а затраты значительно оптимизируются.
«Мы сделали удобный и понятный сервис для обслуживания digital, e-commerce, разработчиков, который решает проблему «time to market» и «go to market». Необязательно быть специалистом по ИТ, чтобы понять, как управлять своим облаком: наша система сделает это сама», — комментирует исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» Арташес Сивков.
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