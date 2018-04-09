«Билайн» запустил облачную инфраструктуру

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила сервис облачной инфраструктуры BeeCLOUD. Сервис позволяет разворачивать виртуальные сервера онлайн, автоматически масштабировать мощности под нагрузку клиента и создавать ряд дополнительных сервисов для оптимизации работы.

Обычно средняя утилизация собственной инфраструктуры не превышает 25%, поскольку при покупке серверов компании учитывают возможные пиковые нагрузки (например, при проведении сезонных акций или кибератаках). Дополнительно на плечи клиента ложится поддержка работы систем (эксплуатация, обновления, обслуживание здания и помещения).

Продуктовый виджет

В случае использования сервиса «Билайн» клиент платит только за те ресурсы, которые выбраны им в конкретный момент, а тарификация идет по часам. При этом скорость запуска проектов значительно ускоряется за счет подключения к готовой инфраструктуре. По собственным оценкам «Билайн», эффективность бизнес-процессов при подключении к BeeCLOUD повышается до 75%, а затраты значительно оптимизируются.