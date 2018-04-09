Ещё
Ревенко предложил ввести ответственность пользователей за фейки в интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревенко предложил ввести ответственность пользователей за фейки в интернете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За распространение недостоверной общественно важной информации ответственность должны нести не только администраторы соцсетей, но и пользователи, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
«Сейчас в Думе обсуждают законопроект о введении ответственности для администраторов соцсетей за отказ удалить недостоверную общественно значимую информацию. Но для недобросовестных пользователей никакой ответственности нет», — отметил Ревенко.
По его словам, блогеры, намеренно распространившие фейки в Интернете, в лучшем случае публично приносят извинения, но никаких взысканий с них нет.
«Должна быть административная ответственность для пользователей. Это то направление, о котором надо думать в будущем», — считает Ревенко. По его мнению, этот механизм станет эффективным инструментом, который прекратит распространение фейков в Сети.
Парламентская газета: последние новости
В правительстве Украины рассказали о «300-летней войне» с Россией Чем россияне заменят Telegram в случае блокировки Атака на коммутаторы Cisco нацелена на Россию, заявили в «Лаборатории Касперского»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок514
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй43
Рубль рухнул360
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»234
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия222
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение