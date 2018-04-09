Турецкие партнеры РФПИ интересуются инвестициями в компанию «Яндекс» 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Турецкие партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) интересуются инвестициями в IT-компанию «Яндекс», а также в другие российские проекты. Об этом в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"В Турции присутствует «Яндекс», это пример очень успешной российской технологии, которая, соответственно, может быть очень хорошим экспортным продуктом, потому что многие страны хотели бы иметь альтернативу существующим западным поисковым системам. Поэтому для турецких коллег интересны инвестиции и в «Яндекс» в Турции, и в ряд других проектов", — сказал он.
"Яндекс" — российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.