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Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение такси «Максим» из-за санкций
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Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение такси «Максим» из-за санкций 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская корпорация Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение для вызова такси «Максим» из-за санкций, следует из уведомления Apple в адрес компании-разработчика приложения (копия есть в распоряжении RNS).
«При распространении приложений в App Store компания Apple должна соблюдать законы США. В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — говорится в уведомлении. Apple отмечает, что у разработчика есть 14 дней на удаление приложения из AppStore — в противном случае корпорация сделает это самостоятельно.
«Вы можете обратиться в Министерство финансов США или к санкциям, связанным с Ираном или Сирией, если у вас возникнут вопросы по нормативным ограничениям, наложенным на компании США», — говорится в уведомлении.
В пресс-службе сервиса «Максим» RNS подтвердили получение уведомления. «3 апреля сервис „Максим“ получил в аккаунте разработчика такое уведомление», — отметил руководитель отдела по связям с общественностью компании Павел Стенников.
По его словам, решение Apple может быть связано с работой в Иране, в январе Apple уже требовала от компании исключить Иран из списка обслуживаемых стран. «На территории Ирана AppStore заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение «Максим». В стране действует национальный маркет для iOS, который Apple не блокирует. Себя компания не запрещает, защищает свой бизнес, но в одностороннем порядке принимает решение о санкциях в отношении других», — сказал Стенников.
Он отметил, что требование Apple удалить приложение для заказа такси «Максим» из App Store может замедлить приток новых пользователей сервиса с устройствами на iOS во всех странах работы, кроме как находящегося под эмбарго Ирана.
«"Максим" категорически не согласен с таким требованием. Специалисты сервиса в настоящее время урегулируют ситуацию. Если приложение «Максим» временно окажется недоступным в App Store, люди, которые уже его скачали, смогут продолжать им пользоваться», — отметил Стенников.
На платформу iOS приходится примерно 45% от всех заказов через приложение «Максим». Компания предоставляет услуги в 10 странах, в том числе: в России, Украине, Казахстане, Грузии, Болгарии, Таджикистане, Белоруссии, Азербайджане, Италии, Иране. В России сервис работает в 260 городах. В Иране «Максим» начал работать осенью 2017 года.
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