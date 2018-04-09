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ВКонтакте тестирует подсказки стикеров на основе нейросетей
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ВКонтакте тестирует подсказки стикеров на основе нейросетей 

Ferra.ru 2 часа назад
Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске функции подсказок стикеров на основе нейросете. Первыми нововведение смогли попробовать жители Бразилии.
Если пользователь ставит отметку «Нравится» к записи друга или сообщества, система сразу предлагает оставить в комментариях стикер. За подбор стикеров отвечает нейросеть, которая учитывает содержание записи и предыдущие действия пользователя.
Как отметил Андрей Законов, директор по росту и исследованиям ВКонтакте, в Бразилии очень полюбили выражать эмоции к записям ВКонтакте с помощью стикеров. Разработчики решили посмотреть, насколько востребованным станет нововведение среди бразильцев, чтобы затем сделать его доступным всей аудитории.
Среднесуточная аудитория ВКонтакте в Бразилии превышает 150 тысяч пользователей. Всплеск регистраций в социальной сети в 2014 году спровоцировало закрытие проекта Orkut, популярного среди бразильцев. Тогда представители ВКонтакте сообщали, что в первые сутки количество регистраций из Бразилии выросло в 20 раз.
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