ВКонтакте тестирует подсказки стикеров на основе нейросетей

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске функции подсказок стикеров на основе нейросете. Первыми нововведение смогли попробовать жители Бразилии

Если пользователь ставит отметку «Нравится» к записи друга или сообщества, система сразу предлагает оставить в комментариях стикер. За подбор стикеров отвечает нейросеть, которая учитывает содержание записи и предыдущие действия пользователя.

Как отметил Андрей Законов, директор по росту и исследованиям ВКонтакте, в Бразилии очень полюбили выражать эмоции к записям ВКонтакте с помощью стикеров. Разработчики решили посмотреть, насколько востребованным станет нововведение среди бразильцев, чтобы затем сделать его доступным всей аудитории.

Среднесуточная аудитория ВКонтакте в Бразилии превышает 150 тысяч пользователей. Всплеск регистраций в социальной сети в 2014 году спровоцировало закрытие проекта Orkut, популярного среди бразильцев. Тогда представители ВКонтакте сообщали, что в первые сутки количество регистраций из Бразилии выросло в 20 раз.