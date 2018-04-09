Google — крупнейшая компания-покупатель возобновляемой энергии

Компания Google известна не только своей мобильной операционной системой Android, поисковой системой, многочисленными сервисами и приложениями, но и своей заботой о том, чтобы энергия, которая используется ею, поступала из возобновляемых источников. Как отмечается, в 2017 году Google стала крупнейшим корпоративным покупателем солнечной и ветряной энергии.

Google, являясь одним из лидеров рынка высоких технологий, разумеется, является также и крупнейшим потребителем электроэнергии. И в минувшем году компания отдавала предпочтение возобновляемым источникам энергии. Более подробно это важное для индустрии сообщение было рассмотрено Anmar Frangoul на страницах ресурса cnbc.com в контексте дополнительных подробностей, рассмотренных ресурсом mashable.com.

В минувшую среду в своем сообщении в блоге blog.google ведущий вице-президент компании Google по технической инфраструктуре Урс Хёлцле (Urs Hölzle) сообщил о необходимости определенного равновесия. Это означает, что на каждый киловатт-час использованного компанией в 2017 году электричества ею было приобретен киловатт-час возобновляемой энергии, вырабатываемой солнечными и ветряными фермами, которые были построены специально для Google.

Google много инвестирует в возобновляемую энергию

Урс Хёлцле отметил также, что компания Google сейчас располагает контрактами на приобретение трех гигаватт энергии от проектов, работающих с возобновляемыми источниками этого важного для человеческой цивилизации ресурса. Более того, он подчеркнул также, что ни один корпоративный покупатель не закупает больше энергии из возобновляемых источников, чем компания Google. В результате контрактов Google, касающихся возобновляемой энергии, в мировую экономику было сделано более 3 миллиардов долларов США капитальных инвестиций. Впрочем, как он дополнительно пояснил, обеспечить потребности в энергии компании таких масштабов, как Google, одной лишь только возобновляемой энергией на сегодняшний день возможным не представляется.

Таким образом, как уже отмечалось выше, на каждый киловатт-час потребляемой поисковым гигантом энергии, благодаря ей вырабатывается также киловатт-час возобновляемой энергии. И эта энергия может производиться в разных местах, в разное время, вне зависимости от расположения дата-центров и офисов компании, развивающей Android — самую широко распространенную операционную систему для современных мобильных девайсов.

Урс Хёлцле подчеркнул также важность для компании Google возможности «добавления новых чистых источников энергии в электрическую систему» и приобретения возобновляемой энергии в тех же объемах, в которых компания потребляет электричество в течение года.

Урс Хёлцле рассказал и о планах Google на будущее, отметив, что компания позаботится о подписании новых контрактов на приобретение возобновляемой энергии.

Apple и Amazon также развивают возобновляемую энергию

Быстрое развитие ИТ-индустрии полностью изменило представление людей о технике. Современные цифровые устройства — компьютеры, смартфоны и планшеты — стали незаменимыми помощниками пользователей. Этот несомненный прогресс требует новых мощностей, которым необходима энергия. И компании повышают долю возобновляемых источников в своем совокупном энергопотреблении.

Поисковый гигант Google, как и многие другие технологические компании, продвигающие большие, значимые для технического прогресса проекты, стремится сделать работу своих мощностей более дружественной окружающей среде. В октябре минувшего года компания Amazon сообщила о запуске своей крупнейшей ветряной фермы.

Отмечается, что техасская ветряная ферма компании Amazon Wind Farm Texas способна ежегодно вырабатывать более 1 миллиона мегаватт чистой энергии. Расположенная в округе Скарри штата Техас ветряная ферма Amazon располагает более чем 100 турбинами, каждая из которых достигает в высоту примерно 100 метров (300 футов), а диаметр ротора такой турбины более чем вдвое превосходит размах крыльев Boeing 787.

Работа Apple Park, как и многих других мощностей компании, полностью обеспечивается возобновляемой энергией. Facebook отмечает, что доля чистой и возобновляемой энергии в потребностях компании в 2018 году составит 50%.

Google закупает больше возобновляемой энергии, чем потребляет

Дополнительно отмечается также и динамика перехода поискового гиганта на вырабатываемую солнечными и ветряными фермами энергию. В 2015 году только 44% потребности Google в энергии обеспечивалось возобновляемыми источниками. В 2016 году этот показатель возрос до 57%. В 2017 году поисковый гигант закупал даже больше возобновляемой энергии, чем необходимо для его задач. И в этом проявилась огромная положительная динамика.

Обсудить перспективы перехода ИТ-индустрии на возобновляемые источники энергии и ту роль, которую играет Google в этом процессе, читатели могут в Telegram-чате.