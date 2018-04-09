В Думе изучат идею персонификации ответственности за распространение фейков в соцсетях

Ранее Боярский вместе с коллегой из «Единой России», депутатом Андреем Альшевских внесли в Госдуму законопроект, касающийся распространения в соцсетях недостоверной информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать на территории РФ свое представительство.

По словам парламентария, несмотря на большое количество критических замечаний, которые поступили от экспертов в ходе обсуждения на заседании соответствующей инициативы, «все, безусловно, понимают важность и необходимость самого факта регулирования информационных потоков и недопущения распространения противоправного контента в интернете».

"Также от представителей отрасли мы получили предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя в части распространения ложных сведений и недостоверной информации. Мы обязательно проработаем это предложение на площадке комитета", — заявил Боярский.

Он также согласился с тем, что «необходимо отшлифовать» законопроект с точки зрения его эффективного применения.