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Боярский призвал регулировать информпространство внутри соцсетей
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Боярский призвал регулировать информпространство внутри соцсетей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Информационное пространство внутри соцсетей должно регулироваться — только так можно обеспечить информационную национальную безопасность государства, заявил автор законопроекта о регулировании соцсетей, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский на слушаниях, посвящённых обсуждению инициативы.
Разработанный Боярским и его коллегой депутатом Андреем Альшевским законопроект предлагает пользователям обращаться к оператору соцсети с жалобой на противоправный контент. Операторы, в свою очередь, вносят их в специальный реестр, информация из которого предоставляется уполномоченному органу по первому требованию. К примеру, в случае с трагедией в Кемерове уполномоченным органом, который мог обратиться в Роскомнадзор, был бы МЧС.
Роскомнадзор, в свою очередь, будет требовать удаления недостоверной общественно значимой информации. За невыполнение предписания предусмотрен штраф и удаление противоправного контента.
«Мы перевнесли законопроект, убрав из него спорные положения — теперь обращаться в Роскомнадзор может только уполномоченное ведомство. Мы сделали текст законопроекта более жизнеспособным в реалиях нашего правового пространства. Мы опирались на действующий закон о новостных агрегаторах», — сказал Боярский.
По его словам, регулирование соцсетей в сфере введения ответственности за распространение недостоверной общественно значимой информации обеспечит информационную национальную безопасность.
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