Боярский призвал регулировать информпространство внутри соцсетей

Разработанный Боярским и его коллегой депутатом Андреем Альшевским законопроект предлагает пользователям обращаться к оператору соцсети с жалобой на противоправный контент. Операторы, в свою очередь, вносят их в специальный реестр, информация из которого предоставляется уполномоченному органу по первому требованию. К примеру, в случае с трагедией в Кемерове уполномоченным органом, который мог обратиться в Роскомнадзор , был бы МЧС

Роскомнадзор, в свою очередь, будет требовать удаления недостоверной общественно значимой информации. За невыполнение предписания предусмотрен штраф и удаление противоправного контента.

«Мы перевнесли законопроект, убрав из него спорные положения — теперь обращаться в Роскомнадзор может только уполномоченное ведомство. Мы сделали текст законопроекта более жизнеспособным в реалиях нашего правового пространства. Мы опирались на действующий закон о новостных агрегаторах», — сказал Боярский.

По его словам, регулирование соцсетей в сфере введения ответственности за распространение недостоверной общественно значимой информации обеспечит информационную национальную безопасность.