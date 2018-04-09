Яндекс добавил в мобильную Почту поддержку других почтовых сервисов

Разработчики из компании Яндекс выпустили обновление мобильного клиента Яндекс. Почты для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS и Android. Теперь с помощью приложения можно вести переписку в нескольких ящиках и легко переключаться между ним.

В мобильной Яндекс. Почте появилась возможность работать с почтовыми ящиками на других сервисах: Почта Mail.Ru , Gmail и Outlook, включая hotmail.com. Подключение ящиков Почты Mail.Ru, Gmail и Outlook уже доступно в Яндекс. Почте для iOS и Android. В будущем приложение научится работать и с другими почтовыми сервисами.

В любом из ящиков будут доступны все стандартные возможности Яндекс. Почты. Для работы с приложением необязательно иметь аккаунт на Яндексе. Достаточно выбрать нужный почтовый сервис и ввести логин и пароль.