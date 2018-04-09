Левин: регулирование соцсетей не должно противоречить принципу свободы слова 

Регулирование соцсетей как площадок, распространяющих информацию на широкий круг пользователей, необходимо. Однако соответствующие инициативы не должны противоречить принципу свободы слова, заявил глава думского Комитета по информполитике Леонид Левин на слушаниях о регулировании соцсетей в Госдуме.
«Мы должны понять роль соцсетей в нашей жизни. Они оказывают влияние на широкий круг пользователей, однако не обязаны транслировать достоверную информацию, в отличие от СМИ», — отметил Левин. Он напомнил, что в апреле на рассмотрение Госдумы перевнесён законопроект единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских, который обязывает соцсети по требованию уполномоченного органа удалять или блокировать в течение 24 часов информацию, уже запрещённую к распространению на территории страны. Также соцсети будут обязаны вести реестр поступивших жалоб.
Это не единственная инициатива, касающаяся ответственности за фейки в Интернете. В конце марта члены Экспертного совета по СМИ при Молодёжном парламенте при Госдуме, пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) предложили ввести штрафы для блогеров, распространяющих заведомо ложную информацию в Сети во время чрезвычайных происшествий. «Любые законопроекты, касающиеся регулирования соцсетей и деятельности блогеров, не должны противоречить принципу свободы слова», — подчеркнул Леонид Левин.