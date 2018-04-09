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Роскомнадзора о судьбе мессенджеров в РФ: «Давайте есть слона по частям»
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Роскомнадзора о судьбе мессенджеров в РФ: «Давайте есть слона по частям» 

BFM.RU 1 час назад
Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался по поводу судьбы популярных мессенджеров в России, заявив, что иск сейчас подан только к Telegram. «Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — сказал он РИА Новости.
При этом Жаров отметил, что Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке Telegram. «А смысл?». Так глава надзорного органа ответил на вопрос, будет ли Роскомнадзор просить о временной досудебной блокировке мессенджера.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
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