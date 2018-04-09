Роскомнадзора о судьбе мессенджеров в РФ: «Давайте есть слона по частям»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался по поводу судьбы популярных мессенджеров в России , заявив, что иск сейчас подан только к Telegram. «Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — сказал он РИА Новости

При этом Жаров отметил, что Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке Telegram. «А смысл?». Так глава надзорного органа ответил на вопрос, будет ли Роскомнадзор просить о временной досудебной блокировке мессенджера.