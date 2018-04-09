Идеальная планировка домашней сети: подключаем все устройства и расширяем диапазон Wi-Fi

Наш план позволит сделать быстрой любую домашнюю сеть. В этой части мы расскажем, как оптимально настроить соединение устройств с аппаратной стороны.

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Идеальная планировка домашней сети: настраиваем удаленный доступ Иногда домашняя сеть напоминает скоростное шоссе в час пик. Если интенсивность движения выше, чем позволяет трасса, происходит затор. Сетевые пакеты доставляются с опозданием, если вообще доставляются: скорость передачи данных падает, видеопотоки подтормаживают или останавливаются. А если соединения совсем нет, данные от одного устройства до другого вообще не доходят. К счастью, чтобы исправить ситуацию, требуются лишь небольшие изменения.

Чем больше оборудования подключено к домашней сети, тем более она важна и полезна, но вместе с тем и сложна. Впрочем, структура многих домашних сетей в зависимости от количества техники, постепенно подключаемой к беспроводной сети маршрутизатора, скорее хаотична. Телевизоры и принтеры, а также другие устройства, которые полезны в сети, могут остаться за ее пределами.

Кроме того, скорости соединения и обмена данными между самими устройствами может не хватать. Это происходит при увеличении количества техники, объема данных и использовании потоков UHD или HD. Еще один повод для разочарования: пропускная способность в некоторых случаях превышает возможную скорость домашней беспроводной сети.

Подключаем все устройства к сети

Первый шаг на пути к оптимизации неизменен: все, что можно подключить по кабелю, нужно подключить по кабелю. Таким незамысловатым способом устраняется возможность появления проблем со скоростью и стабильностью работы соответствующих клиентских устройств. Вопрос узкого места в работе беспроводной сети будем решать на втором этапе.

Почти все стационарные устройства — телевизор, игровая приставка, плеер Blu-ray и другие — оснащены портом Ethernet для сетевого кабеля LAN. Как раз для них нужно широкополосное соединение по витой паре для стабильной передачи видеопотоков (медиатеки, YouTube) и мультимедийных данных с носителей других устройств домашней сети (ПК, сетевое хранилище) на высоких скоростях.

Вместо того чтобы тянуть по витой паре с каждого клиентского устройства к маршрутизатору, можно подключить все устройства, находящиеся в одной комнате, к гигабитному сетевому свитчу (около 1000 рублей, см. справа) — этот вариант был бы логичнее, с учетом того, что кабель от свитча к маршрутизатору, который будет обеспечивать доступ в Интернет и обмен данными с остальной частью домашней сети, можно легко спрятать.

Если это невозможно, перейдите в раздел о системах расширяемых сетей с ячеистой топологией и устройствах Powerline Wi-Fi Extender, предназначенных для расширения зоны покрытия беспроводной сети (см. стр. XX) — эти технологии тоже позволяют подключить свитч к маршрутизатору. Чем больше функций доступно для выполнения по домашней сети, тем более она удобна в использовании. Например, если принтер все еще не поддерживает работу в сети и не подключается к маршрутизатору по витой паре или беспроводной сети, то, чтобы иметь возможность распечатки файлов с любого компьютера или мобильного устройства, вам придется принять ­соответствующие меры.

В случае со старым USB-принтером, если маршрутизатор поддерживает функцию принт-сервера, как, например, TP-Link Archer C9, подключите устройства друг к другу по USB — на маршрутизаторе никаких настроек больше выполнять не потребуется. На клиентские же устройства нужно установить драйвер печати, только чтобы задать в качестве соединения сетевое подключение к TP-Link.

Устраняем узкое место в беспроводной сети

Для соответствия современным требованиям к скорости беспроводной сети маршрутизатор должен поддерживать как минимум стандарт 802.11ac с номинальной пропускной способностью 1333 Мбит/с (802.11n в большинстве случаев тоже может справиться с большими объемами данных). Проследите за тем, чтобы маршрутизатор не был ничем прикрыт, и поставьте его повыше.

Если скорость передачи на каких-то участках сети низкая — выясните, где находятся «мертвые зоны», с помощью Android-приложения (например, WiFi Analyzer) или инструмента для Windows (например, NetSpot) с ноутбука. Если при смене канала (стр. 100) качество соединения не повысилось, можно установить усилители сигнала, которые располагают как можно ближе к клиентскому устройству: повторители, точки доступа, устройства Powerline Extender или системы расширяемых Wi-Fi-сетей с ячеистой топологией. Самый простой вариант увеличить зону покрытия сети — установить повторитель Wi-Fi. Нужно его разместить, как и маршрутизатор, как можно выше (примерно посередине между маршрутизатором и «мертвой зоной») и проследить, чтобы поблизости не было препятствий для прохождения сигнала. Процесс настройки обычно включает в себя подключение к сети питания и нажатие на кнопку WPS на маршрутизаторе и повторителе.

Далее выполняется подключение клиентских устройств, находящихся ранее в «мертвой зоне», к беспроводной сети, развернутой повторителем. Поскольку во время работы повторитель одновременно отправляет и получает пакеты данных, при многих раскладах (а именно — когда аппаратное обес­печение или расположение устройств позволяет использовать только полосу 2,4 ГГц), скорость и без того медленной передачи данных по беспроводной сети падает вдвое.

Оборудование для увеличения зоны покрытия Wi-Fi Профессиональное решение для обеспечения полного покрытия беспроводной сети — это одна или несколько точек доступа. Они подключаются по витой паре к маршрутизатору и по умолчанию разворачивают новую сеть большего радиуса действия. За маршрутизатором остается задача присваивать IP-адреса и обес­печивать доступ к Интернету.

Если в вашем загородном доме сетевые кабели уже проложены — можно, например, установить по точке доступа на каждый этаж. Запуск прост: нужно поставить точку доступа на нужное место (можно смонтировать под потолок или на стену), подсоединить к ней витую пару и питание, а потом подключить к новой беспроводной сети клиентские устройства. Если же вам нужна единая беспроводная сеть на весь дом, в которой клиентские устройства автоматически подключались бы к наиболее оптимальной точке доступа, то потребуется пройти более сложную процедуру настройки. Устройство для расширения зоны покрытия беспроводной сети Powerline Wi-Fi Extender — это точка доступа, которая встроена в адаптер Powerline. Соединение проходит по электропроводке к другому адаптеру Powerline, подключенному по витой паре к маршрутизатору. Таким образом удается преодолеть препятствия, сильно глушащие беспроводную сеть (в том числе несущие бетонные стены со стальной арматурой).

Эта технология обычно обеспечивает большую скорость передачи данных, чем цифровая линия маршрутизатора, так что доступ к Интернету не замедляется, но ее надежность сильно зависит от проводки и потребления электроэнергии в доме. Кроме того, покрытие беспроводной сети и ее скорость, как правило, чуть хуже, чем у обычной точки доступа, — дело в более компактной конструкции и размещении в розетке. В новых системах расширяемой беспроводной сети с ячеистой топологией вместо обычного маршрутизатора используется базовая станция, соединяемая с одним или двумя другими узлами в определенном беспроводном диапазоне. Узлы-сателлиты используются в качестве точек доступа в единую беспроводную сеть.

Беспроводная сеть, основанная на базе такой технологии, часто почти не уступает по скорости проводному гигабитному подключению, поэтому сателлит системы позволяет по витой паре включить в домашнюю сеть несколько устройств. К сателлитам системы Netgear Orbi, например, можно подсоединить по витой паре четыре устройства, тогда как другие системы с одним сетевым портом требуют для этого подключения свитча.

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