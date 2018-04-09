Депутаты предлагают регистрировать в соцсетях по SIM-карте и MAC-адресу

О планах внесения в Госдуму законопроекта, согласно которому граждане должны будут регистрироваться в социальных сетях с помощью SIM-карты или MAC-адреса своего компьютера, заявил зампред думского Комитета по информполитике Андрей Свинцов

Напомним, что ранее высказывалась инициатива регистрации россиян в социальных сетях по паспорту гражданина России , этот законопроект был отклонен. Теперь же подобные инициаторы выдвинули другой вариант, который господин Свинцов прокомментировал следующим образом:

«Ясно, что соцсети требуют регулирования. Те граждане которые их используют для продвижения своего бизнеса или себя лично, а также занимаются рекламной деятельностью, будут только рады, если их деятельность в соцсетях будет защищена».

Сообщается, что это предложение будет озвучено сегодня, 9 апреля, на расширенном заседании Комитета по информационной политике, посвящённом регулированию социальных сетей и обеспечению прав их пользователей.

Свинцов полагает, что такая практика просто необходима, так как она не позволит «ни хакерам, ни самим владельцам социальных сетей взломать аккаунты пользователей». Также в качестве проблемы называлось создание множества фейковых учетных записей, зачастую они регистрируются под видом известных людей и распространяют ложную информацию.