«Аэроэкспресс» планирует в апреле добавить в приложение возможность покупки билета с помощью Apple Pay

«Мы постоянно работаем над расширением функционала приложения и выпуском обновлений. Следующий релиз запланирован на середину апреля 2018 г. Одна из возможностей, которая станет доступна пользователям, — оплата билетов с помощью Apple Pay. В апреле же будет заложена в приложение и новая система тарифов», — сказал В. Федоров.

Ранее он рассказал о том, что компания разрабатывает новую линейку групповых тарифов, где стоимость проезда одного человека будет составлять 210-250 руб.