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«Аэроэкспресс» планирует в апреле добавить в приложение возможность покупки билета с помощью Apple Pay
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«Аэроэкспресс» планирует в апреле добавить в приложение возможность покупки билета с помощью Apple Pay 

Агентство «Москва» 3 часа назад
«Аэроэкспресс» обновит мобильное приложение и добавит в него ряд новых функций в середине апреля. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Мы постоянно работаем над расширением функционала приложения и выпуском обновлений. Следующий релиз запланирован на середину апреля 2018 г. Одна из возможностей, которая станет доступна пользователям, — оплата билетов с помощью Apple Pay. В апреле же будет заложена в приложение и новая система тарифов», — сказал В. Федоров.
Ранее он рассказал о том, что компания разрабатывает новую линейку групповых тарифов, где стоимость проезда одного человека будет составлять 210-250 руб.
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