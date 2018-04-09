В сети нашли упоминания обновлённой линейки видеокарт RX 500X от AMD

Судя по всему, компания уже готовится к конкуренции с грядущими устройствами от NVIDIA.

Пользователи Reddit обнаружили на официальном сайте производителя видеокарт AMD страницу новой линейки Radeon RX 500X. На момент написания материала пропала из свободного доступа, а компания не сделала никаких заявлений или анонсов.

Подробные характеристики и описание будущих видеокарт пока неизвестны, но при внимательном поиске на сайте также нашли индивидуальные страницы моделей видеокарт RX 580X, RX 570X, RX 560X и RX 550X, которые, судя по прошлым классификациям, будут отличаться по мощности.

Нашедшие устройства пользователи также предположили, что эти видеокарты, скорее всего, станут обновлёнными версиями соответствующих моделей текущей линейки RX 500. Она появилась в продаже ещё весной 2017 года, и самые мощные её представители, например RX 580 и RX 570 отлично справляются с современными играми при выборе менее требовательных по сравнению с 4К разрешений.

Новые модели должны составить конкуренцию устройствам среднего и низкого ценового сегмента от NVIDIA — GTX 1060 и GTX 1050 Ti. Возможно, в обновлённых видеокартах компании также появится более быстрая память или функции автоматического разгона вроде разработанной AMD технологии расширенного диапазона частот XFR.

Дата поступления линейки RX 500X в продажу пока неизвестна, однако на 19 апреля у AMD уже запланирован выход процессоров серии Ryzen 2000, поэтому анонс, скорее всего, не следует ждать раньше мая.

Первые видеокарты следующей линейка от NVIDIA на архитектуре Volta уже стали доступны, однако пока это лишь профессиональные устройства Titan V и Quadro GV100, не предназначенные для игр. Более доступные модели предположительно появятся в продаже летом или осенью этого года.

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