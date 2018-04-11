AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 500X

На сайте AMD появилась информация о десктопных и мобильных графических картах Radeon RX 500X. Несмотря на другое название, ничего кардинально нового по сравнению семейством Radeon RX 500 ждать не стоит: серия X предназначена для OEM-производителей компьютеров и ноутбуков.

Некоторые изменения коснулись разве что Radeon RX 550X и Radeon 540X, графические процессоры которых поддерживают большую максимальную частоту. Так, Radeon RX 550X в Boost режиме может работать на частоте 1287 МГц против 1183 МГц у Radeon RX 550, а Radeon 540X может ускоряться до 1219 МГц против 1124 МГц у Radeon 540. Остальные характеристики, включая объём памяти, её частоту и разрядность шины, не отличаются от представителей серии Radeon RX 500.