На что способна камера Google Pixel 2. Версия Джона Ледженда

Google Pixel 2 получил 12,2-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения и лазерным автофокусом. Сразу после анонса смартфона он занял первое место в рейтинге DxOMark. Сейчас модель показала свои возможности в реальной жизни — с её помощью сняли клип на песню известного американского исполнителя.

Pixel 2 создаёт рекламу

Джон Ледженд сотрудничает с Google не первый раз, сообщает Phone Arena. В этом году он также снялся в рекламе Google Assistant вместе со своей женой. Теперь дело дошло до клипа.

Создатели видеоролика на трек A Good Night использовали обычную и XL-версию смартфона. При этом стандартное приложение камеры заменили на программу от сторонних разработчиков. Финальный результат выглядит отлично.

Видео с известными людьми для рекламы смартфонов и их камер — не редкость. В конце марта Huawei показала возможности нового флагмана P20 Pro с участием фотографа Хелены Кристенсен

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