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На что способна камера Google Pixel 2. Версия Джона Ледженда
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На что способна камера Google Pixel 2. Версия Джона Ледженда 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Google Pixel 2 получил 12,2-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения и лазерным автофокусом. Сразу после анонса смартфона он занял первое место в рейтинге DxOMark. Сейчас модель показала свои возможности в реальной жизни — с её помощью сняли клип на песню известного американского исполнителя.
Pixel 2 создаёт рекламу
Джон Ледженд сотрудничает с Google не первый раз, сообщает Phone Arena. В этом году он также снялся в рекламе Google Assistant вместе со своей женой. Теперь дело дошло до клипа.
Создатели видеоролика на трек A Good Night использовали обычную и XL-версию смартфона. При этом стандартное приложение камеры заменили на программу от сторонних разработчиков. Финальный результат выглядит отлично.
Видео с известными людьми для рекламы смартфонов и их камер — не редкость. В конце марта Huawei показала возможности нового флагмана P20 Pro с участием фотографа Хелены Кристенсен.
Поделиться мнением о возможностях камеры Google Pixel 2 и творчестве Джона Ледженда можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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