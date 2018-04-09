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Сооснователь Apple ушел из Facebook
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Сооснователь Apple ушел из Facebook 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стив Возняк, вместе со Стивом Джобсом создавший в 1976 году компанию Apple, перестал пользоваться Facebook после скандала с утечкой персональных данных. По словам предпринимателя, он предпочел бы скорее заплатить Facebook, чем позволить сервису вольно обращаться с его приватной информацией.
Facebook зарабатывает на пользователях, а те в ответ не получают ничего, посетовал Возняк, поставив в пример основанную им компанию. "Apple делает деньги на хороших продуктах, а не на вас, — сказал бизнесмен в письме USA TODAY. — Как говорится, с Facebook вы — продукт".
Несмотря на это, Возняк решил не удалять свой аккаунт из соцсети. Как сказал соучредитель Apple, он не против распрощаться с 5 тысячами друзей, многих из которых он даже не знает, но не хочет, что бы кто-то пользовался его никнеймом stevewoz — "даже другой Стив Возняк".
Facebook оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных десятков миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Оказалось, что эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям. В Facebook говорят, что "ненадлежащим образом могли быть переданы" данные 87 миллионов человек, преимущественно из США.
На тему защиты персональных данных заочно дискутировали гендиректор Apple Тим Кук и глава Facebook Марк Цукерберг. Первый заявил, что его компания не рассматривает данные своих клиентов как товар, которым можно торговать, на что Цукерберг ответил, что Facebook, напротив, проявляет заботу о своих пользователях, поскольку далеко не каждый готов платить за доступ к соцсети.
Возняк известен как "технологический" сооснователь Apple, в 1976 году разработавший от начала и до конца "железо" и софт компьютера Apple I. Он окончательно покинул Apple в 1985 году, продав большую часть своих акций и заявив, что компания, откуда к тому времени уже уволили Стива Джобса, движется в неправильном направлении.
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