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ЕК объявит данные об утечках данных граждан ЕС из Facebook, заявил источник
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ЕК объявит данные об утечках данных граждан ЕС из Facebook, заявил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия, как ожидается, во вторник объявит результаты расследования масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.
Ранее газета New York Times сообщила, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
"Ожидается, что результаты расследования будут объявлены во вторник", — сказал собеседник агентства.
Еврокомиссия ранее получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. По предварительной оценке исполнительной коллегии ЕС, скандалом с утечками могли быть затронуты более 2,7 миллиона граждан ЕС.
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