ЕК объявит данные об утечках данных граждан ЕС из Facebook, заявил источник

Александр Шишло. БРЮССЕЛЬ , 9 апр — РИА Новости Еврокомиссия , как ожидается, во вторник объявит результаты расследования масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза , которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.

"Ожидается, что результаты расследования будут объявлены во вторник", — сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия ранее получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. По предварительной оценке исполнительной коллегии ЕС, скандалом с утечками могли быть затронуты более 2,7 миллиона граждан ЕС.