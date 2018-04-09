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На сайте финского бизнес-центра произошла крупная утечка данных
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На сайте финского бизнес-центра произошла крупная утечка данных 

SecurityLab.ru 3 часа назад
Данные более 130 тыс. учетных записей оказались в открытом доступе в Сети в ходе утечки, затронувшей Новый бизнес-центр в Хельсинки (Финляндия). Источником утечки стал сайт liiketoimintasuunnitelma [.] сom, на котором пользователи могут делиться бизнес-идеями. По словам представителей Финского агентства по регулированию коммуникационного сектора (Viestintävirasto), данная утечка является третьей по величине за всю историю Финляндии.
Имена пользователей и пароли хранились в незашифрованном виде, позволяя потенциальным злоумышленникам с легкостью похитить информацию. Web-сайт был отключен после выявления утечки 3 апреля 2018 года.
«В настоящее время неизвестно, была ли данная информация доступна любому человеку в Интернете. Однако вполне вероятно, что данные попали в руки киберпреступников», — следует из заявления Финского агентства по регулированию коммуникационного сектора.
Агентство порекомендовало пользователям сменить пароли, особенно если они использовали один и тот же пароль для бизнес-центра и другой информационной системы или сетевого сервиса.
«Обслуживание и обеспечение безопасности нашего сервиса были задачей субподрядчика, нашего долгосрочного партнера. К сожалению, предпринятых мер по безопасности оказалось недостаточно для предотвращения утечки», — заявили представители Нового бизнес-центра в Хельсинки.
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