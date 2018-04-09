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Apple обяжут предустанавливать российские приложения?
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Apple обяжут предустанавливать российские приложения? 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Недавно Федеральная антимонопольная служба представила проект «дорожной карты» по развитию конкуренции в IT, который принудит всех производителей компьютеров и смартфонов, которые так или иначе представлены на рынке, предустанавливать приложения от российских разработчиков.
Как отмечают авторы документа, российские компании смогут наравне конкурировать с зарубежным ПО. Например, мессенджер «ТамТам» является полнофункциональным аналогом WhatsApp и Viber. А социальную сеть Facebook и стриминговый сервис Apple Music предлагается заменить отечественными «ВКонтакте» и «Яндекс. Музыка».
Кроме того, создатели закона хотят обязать производителей предусмотреть возможность удалять все предустановленные приложения, исключение составят только те сервисные программы, которые обеспечивают функциональность и работоспособность устройств.
Антимонопольное ведомство представит полный законопроект со всеми поправками уже к сентябрю 2018 года. Однако уже сейчас есть большие сомнения, что компании такого масштаба как Apple или Google будут выполнять данное требование.
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