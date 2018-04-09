Apple обяжут предустанавливать российские приложения?

Недавно Федеральная антимонопольная служба представила проект «дорожной карты» по развитию конкуренции в IT, который принудит всех производителей компьютеров и смартфонов, которые так или иначе представлены на рынке, предустанавливать приложения от российских разработчиков.

Как отмечают авторы документа, российские компании смогут наравне конкурировать с зарубежным ПО. Например, мессенджер «ТамТам» является полнофункциональным аналогом WhatsApp и Viber. А социальную сеть Facebook и стриминговый сервис Apple Music предлагается заменить отечественными «ВКонтакте» и «Яндекс. Музыка».

Кроме того, создатели закона хотят обязать производителей предусмотреть возможность удалять все предустановленные приложения, исключение составят только те сервисные программы, которые обеспечивают функциональность и работоспособность устройств.