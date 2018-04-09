7 фактов о WhatsApp, которых вы не знаете

WhatsApp — наверное, самый популярный мессенджер в мире. За все время его существования о нем накопилось много интересных фактов и статистики. Представляем некоторые из них в этой статье.

1. WhatsApp: любопытная статистика о мессенджере

Более 70 процентов процентов пользователей WhatsApp активно общаются в нем каждый день. Но это не единственная интересная статистика о WhatsApp. Через мессенджер ежедневно отправляется 60 миллиардов сообщений и более 700 миллионов фотографий. Если предположить, что средний размер сообщения — 150 Кбайт, то общий объем отправленных данных составит около 4 330 терабайт. Для сравнения: самый вместительный в мире диск SSD имеет объем всего в 60 терабайт.

Каждый день в WhatsApp регистрируется около миллиона новых пользователей, которые, в свою очередь, отправляют бесчисленное количество сообщений. На данный момент у мессенджера более 1,5 миллиарда активных пользователей.

Средний пользователь WhatsApp отправляет более 1200 сообщений в месяц и получает более 2200 сообщений и около 40 фотографий в месяц.

В среднем каждый пользователь проверяет WhatsApp на предмет новых сообщений 23 раза в день и тратит примерно 195 минут в день на общение в мессенджере.

Само приложение скачивается в среднем 12 раз в секунду. 2. WhatsApp: финансовая статистика

Впечатляет не только количество пользователей WhatsApp. Данные о финансовом состоянии мессенджера тоже приводят в изумление. Точных данных о стоимости WhatsApp нет. Тем не менее, Google , по слухам, предлагал разработчикам около 10 миллиардов долларов, а Facebook в конечном счете заплатила 19 миллиардов долларов за мессенджер. Однако, по словам Марка Цукерберга , WhatsApp стоит гораздо больше, чем за него заплатили.

Таким образом, приложение по стоимости превосходит ВВП примерно 45 стран мира. Например, такие страны, как Мальта или Исландия , со своим ВВП в 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно, зарабатывают меньше, чем стоит мессенджер. Даже годовой бюджет НАСА ниже стоимости WhatsApp.

Хотя WhatsApp и является самым популярным мессенджером, разработчики не потратили ни копейки на его рекламу. Мессенджер распространился среди пользователей сам 3. WhatsApp: история проекта Знаете ли вы, как появился WhatsApp? Автор идеи, Ян Кум , придумал мессенджер в свой день рождения — 24 февраля 2009 года. По слухам, идея пришла к нему на спортивном поле во время игры во фрисби со своим другом Брайаном Эктоном, с которым он немедленно поделился своим планом. Оба сооснователя были топ-менеджерами в Yahoo и часто играли вместе в футбол и фрисби. В свое время оба друга пробовались на работу в Facebook, но провалили собеседования.

Работа над мессенджером началась в небольшом офисе в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Изначально проект назывался WhatsZap. До поглощения Facebook компания насчитывала всего 55 сотрудников; теперь же их почти 5800.

Начало работы было трудным: много багов, мало загрузок и бесчисленные дыры в безопасности. Но уже через несколько месяцев приложение распространилось по миру, как лесной пожар, затронув так или иначе практически каждый смартфон. В апреле 2013 года у мессенджера было уже 200 миллионов пользователей, а в январе 2014 года — около 430 миллионов.

Несмотря на успех приложения, разработчики продолжают придерживаться его изначальной философии. Говорят, что у Яна Кума до сих пор лежит на столе записка с напоминанием о философии мессенджера: «Никаких игр, никакой рекламы, никаких фокусов» («No Games, No Ads, No Gimmicks»). 4. WhatsApp: вопрос о приватности

После поглощения Facebook попозли слухи о том, что WhatsApp стал следить за своими пользователями и хранить сообщения на своих серверах. Но это, по большей части, пустая паника. WhatsApp не сохраняет сообщения на своих серверах. Они хранятся там временно, пока обеспечивается доставка, а постоянно — только на устройствах пользователей.

WhatsApp временно сохраняет номера телефонов из вашей адресной книги, чтобы иметь возможность отображать соответствующее имя контакта. Однако, они никуда не передаются.

Даже упорный слух о «супер-баге» следует рассматривать с осторожностью: у WhatsApp теоретически есть постоянный доступ к вашему микрофону, но приложение использует его только тогда, когда вы отправляете голосовое сообщение или звоните в WhatsApp.

Стопроцентно надежным мессенджер, однако, не является. Например, по сравнению с другими мессенджерами шифрование в WhatsApp достаточно слабое. Кроме того, хранение историй сообщений на смартфоне пользователя дает возможность перехвата вирусами или третьими лицами. 5. WhatsApp: персональная статистика

Большинство пользователей WhatsApp пользуются сервисом несколько часов в день. Принадлежите ли вы к этой категории, можно узнать из персональной статистики WhatsApp. Раньше существовали бесплатные приложения WhatStat и Статистика чата для WhatsApp для Android, которые показывали подробные графики вашего использования мессенджера.

В настоящее время WhatsApp заблокировал доступ к базам приложения, поэтому просмотреть свои данные больше нельзя. Тем не менее, вы все равно можете узнать количество писем, которые вы написали и получили в WhatsApp. Для этого нажмите Настройки в мессенджераи выберите опцию Данные и хранилище. 6. WhatsApp: секретные расширения

Для пользователей Android есть множество приложений, добавляющих полезные функции в WhatsApp. Однако, некоторые из них не поддерживаются разработчиками и исчезли из Google Play. CHIP собрал для вас APK-пакеты нескольких замечательных расширений для мессенджера. Скачать их можно прямо по ссылкам в тексте. С бесплатным приложением DashClock What App ваши сообщения будут отображаться на экране блокировки. Перед установкой расширения предварительно установите приложение DashClock Widget из Google Play.

Если вы используете Facebook Messenger вместе с WhatsApp, вы можете в любой момент отвечать из WhatsApp своим контактам из Facebook. Эту функцию в WhatsApp добавляет бесплатное расширение Dashdow.

Если вам не хватает смайликов в WhatsApp, вы можете расширить коллекцию с помощью бесчисленных бесплатных изображений. Для этого загрузите бесплатное приложение WhatSuite.

Messenger and Chat Lock добавляет полезные функции безопасности для WhatsApp. Установите пароль на свой мессенджер и тем самым защитите свои сообщения от незнакомцев. 7. WhatsApp как альтернатива WebMoney

Банковские переводы, WebMoney, Qiwi Wallet — электронные способы оплаты в нашем мире очень популярны. И в некоторых странах уже придумали, как использовать в качестве платежного средства WhatsApp. Так, в Индии с помощью денежных переводов в WhatsApp теперь можно оплачивать коммунальные услуги.

Пользователи из Южной Азии имеют доступ к так называемому платежу UPI. С помощью этой функции можно перевести деньги через WhatsApp друзьям и родственникам. Будут ли такие вещи доступны в России , пока неизвестно. Но идея неплоха! Опрос: Вы пользуетесь WhatsApp? Да, и вам советую Нет, и вам не советую Что такое WhatsApp? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: «Ожидание сообщения» в WhatsApp: что делать?

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