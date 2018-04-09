7 фактов о WhatsApp, которых вы не знаете 

WhatsApp — наверное, самый популярный мессенджер в мире. За все время его существования о нем накопилось много интересных фактов и статистики. Представляем некоторые из них в этой статье.
1. WhatsApp: любопытная статистика о мессенджере
Более 70 процентов процентов пользователей WhatsApp активно общаются в нем каждый день. Но это не единственная интересная статистика о WhatsApp. Через мессенджер ежедневно отправляется 60 миллиардов сообщений и более 700 миллионов фотографий. Если предположить, что средний размер сообщения — 150 Кбайт, то общий объем отправленных данных составит около 4 330 терабайт. Для сравнения: самый вместительный в мире диск SSD имеет объем всего в 60 терабайт.
Каждый день в WhatsApp регистрируется около миллиона новых пользователей, которые, в свою очередь, отправляют бесчисленное количество сообщений. На данный момент у мессенджера более 1,5 миллиарда активных пользователей.
Средний пользователь WhatsApp отправляет более 1200 сообщений в месяц и получает более 2200 сообщений и около 40 фотографий в месяц.
В среднем каждый пользователь проверяет WhatsApp на предмет новых сообщений 23 раза в день и тратит примерно 195 минут в день на общение в мессенджере.
Само приложение скачивается в среднем 12 раз в секунду. 2. WhatsApp: финансовая статистика
Впечатляет не только количество пользователей WhatsApp. Данные о финансовом состоянии мессенджера тоже приводят в изумление. Точных данных о стоимости WhatsApp нет. Тем не менее, Google, по слухам, предлагал разработчикам около 10 миллиардов долларов, а Facebook в конечном счете заплатила 19 миллиардов долларов за мессенджер. Однако, по словам Марка Цукерберга, WhatsApp стоит гораздо больше, чем за него заплатили.
Таким образом, приложение по стоимости превосходит ВВП примерно 45 стран мира. Например, такие страны, как Мальта или Исландия, со своим ВВП в 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно, зарабатывают меньше, чем стоит мессенджер. Даже годовой бюджет НАСА ниже стоимости WhatsApp.
Хотя WhatsApp и является самым популярным мессенджером, разработчики не потратили ни копейки на его рекламу. Мессенджер распространился среди пользователей сам 3. WhatsApp: история проекта Знаете ли вы, как появился WhatsApp? Автор идеи, Ян Кум, придумал мессенджер в свой день рождения — 24 февраля 2009 года. По слухам, идея пришла к нему на спортивном поле во время игры во фрисби со своим другом Брайаном Эктоном, с которым он немедленно поделился своим планом. Оба сооснователя были топ-менеджерами в Yahoo и часто играли вместе в футбол и фрисби. В свое время оба друга пробовались на работу в Facebook, но провалили собеседования.
Работа над мессенджером началась в небольшом офисе в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Изначально проект назывался WhatsZap. До поглощения Facebook компания насчитывала всего 55 сотрудников; теперь же их почти 5800.
Начало работы было трудным: много багов, мало загрузок и бесчисленные дыры в безопасности. Но уже через несколько месяцев приложение распространилось по миру, как лесной пожар, затронув так или иначе практически каждый смартфон. В апреле 2013 года у мессенджера было уже 200 миллионов пользователей, а в январе 2014 года — около 430 миллионов.
Несмотря на успех приложения, разработчики продолжают придерживаться его изначальной философии. Говорят, что у Яна Кума до сих пор лежит на столе записка с напоминанием о философии мессенджера: «Никаких игр, никакой рекламы, никаких фокусов» («No Games, No Ads, No Gimmicks»). 4. WhatsApp: вопрос о приватности
После поглощения Facebook попозли слухи о том, что WhatsApp стал следить за своими пользователями и хранить сообщения на своих серверах. Но это, по большей части, пустая паника. WhatsApp не сохраняет сообщения на своих серверах. Они хранятся там временно, пока обеспечивается доставка, а постоянно — только на устройствах пользователей.
WhatsApp временно сохраняет номера телефонов из вашей адресной книги, чтобы иметь возможность отображать соответствующее имя контакта. Однако, они никуда не передаются.
Даже упорный слух о «супер-баге» следует рассматривать с осторожностью: у WhatsApp теоретически есть постоянный доступ к вашему микрофону, но приложение использует его только тогда, когда вы отправляете голосовое сообщение или звоните в WhatsApp.
Стопроцентно надежным мессенджер, однако, не является. Например, по сравнению с другими мессенджерами шифрование в WhatsApp достаточно слабое. Кроме того, хранение историй сообщений на смартфоне пользователя дает возможность перехвата вирусами или третьими лицами. 5. WhatsApp: персональная статистика
Большинство пользователей WhatsApp пользуются сервисом несколько часов в день. Принадлежите ли вы к этой категории, можно узнать из персональной статистики WhatsApp. Раньше существовали бесплатные приложения WhatStat и Статистика чата для WhatsApp для Android, которые показывали подробные графики вашего использования мессенджера.
В настоящее время WhatsApp заблокировал доступ к базам приложения, поэтому просмотреть свои данные больше нельзя. Тем не менее, вы все равно можете узнать количество писем, которые вы написали и получили в WhatsApp. Для этого нажмите Настройки в мессенджераи выберите опцию Данные и хранилище. 6. WhatsApp: секретные расширения
Для пользователей Android есть множество приложений, добавляющих полезные функции в WhatsApp. Однако, некоторые из них не поддерживаются разработчиками и исчезли из Google Play. CHIP собрал для вас APK-пакеты нескольких замечательных расширений для мессенджера. Скачать их можно прямо по ссылкам в тексте. С бесплатным приложением DashClock What App ваши сообщения будут отображаться на экране блокировки. Перед установкой расширения предварительно установите приложение DashClock Widget из Google Play.
Если вы используете Facebook Messenger вместе с WhatsApp, вы можете в любой момент отвечать из WhatsApp своим контактам из Facebook. Эту функцию в WhatsApp добавляет бесплатное расширение Dashdow.
Если вам не хватает смайликов в WhatsApp, вы можете расширить коллекцию с помощью бесчисленных бесплатных изображений. Для этого загрузите бесплатное приложение WhatSuite.
Messenger and Chat Lock добавляет полезные функции безопасности для WhatsApp. Установите пароль на свой мессенджер и тем самым защитите свои сообщения от незнакомцев. 7. WhatsApp как альтернатива WebMoney
Банковские переводы, WebMoney, Qiwi Wallet — электронные способы оплаты в нашем мире очень популярны. И в некоторых странах уже придумали, как использовать в качестве платежного средства WhatsApp. Так, в Индии с помощью денежных переводов в WhatsApp теперь можно оплачивать коммунальные услуги.
Пользователи из Южной Азии имеют доступ к так называемому платежу UPI. С помощью этой функции можно перевести деньги через WhatsApp друзьям и родственникам. Будут ли такие вещи доступны в России, пока неизвестно. Но идея неплоха! Опрос: Вы пользуетесь WhatsApp? Да, и вам советую Нет, и вам не советую Что такое WhatsApp? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: «Ожидание сообщения» в WhatsApp: что делать?
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