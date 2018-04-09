С чем едят файл hosts?

Данный рассказ о файлах hosts — своего рода ретроспектива, небольшой экскурс в историю развития интернета. Однако, хотя это знание и не имеет непосредственного применения, рассказать о hosts стоит. Во-первых, они все еще существуют. А во-вторых… ну, это просто интересно.

Начальная точка для файла hosts: как интернет находит веб-сайты?

Чтобы понять, что такое файл hosts, мы сначала должны прояснить основы. Сюда входит, например, поиск веб-сайтов в интернете. Каждый оператор веб-сайта, например, «ICHIP.ru», имеет свой собственный IP-адрес, который в версии IPv4 включает от четырех (см. IP-адрес Google DNS) до двенадцати цифр.

Чтобы ваш компьютер нашел нужную страницу в сети, ему нужен этот IP-адрес, потому что с обозначением «ICHIP.ru» он ничего не может сделать. Однако человек не компьютер, и если бы ему приходилось запоминать IP-адрес каждой страницы и вводить ее в браузер, серфинг в интернете был бы довольно утомителен.

Поэтому эту задачу берет на себя так называемая «Domain Name System», коротко —DNS. Эта система сопоставляет доменное имя «ICHIP.ru» с соответствующим IP-адресом, а затем соединяет вас в браузере с веб-сайтом CHIP.

Таким образом, «расшифровка» адресов происходит в DNS. Но в период до современного уровня развития DNS большую роль как раз и играл файл hosts.

Файл hosts — файл информации в интернете

Когда DNS еще не было, адреса сайтов искали с помощью файла hosts. Принцип функционирования был аналогичным: до DNS вышеописанное получение IP-адреса осуществлялось файлами hosts. Но они находились не на сервере, как DNS, но на локальном компьютере.

Когда создавался новый сайт, файлы hosts просто обновлялись. Сначала это работало очень хорошо. Если новая страница не была записана, ее просто невозможно было найти. Для этого пользователю нужно было бы знать соответствующий IP-адрес, чтобы ввести его в адресную строку вместо имени сайта.

Однако интернет развивался очень быстро, файлы hosts уже не успевали за ним, и тогда была создана DNS. Однако, несмотря на ее существование, в Windows все еще есть файлы hosts, которые, по существу, стали лишними. Прежде всего, они служат для работы в сетях, не зависящих от интернета.

Фото: chip.de, pixabay.com Читайте также: Кто еще пользуется вашим интернетом? Вычисляем тайных гостей сети

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