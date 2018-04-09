Ещё
С чем едят файл hosts?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С чем едят файл hosts? 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Данный рассказ о файлах hosts — своего рода ретроспектива, небольшой экскурс в историю развития интернета. Однако, хотя это знание и не имеет непосредственного применения, рассказать о hosts стоит. Во-первых, они все еще существуют. А во-вторых… ну, это просто интересно.
Начальная точка для файла hosts: как интернет находит веб-сайты?
Чтобы понять, что такое файл hosts, мы сначала должны прояснить основы. Сюда входит, например, поиск веб-сайтов в интернете. Каждый оператор веб-сайта, например, «ICHIP.ru», имеет свой собственный IP-адрес, который в версии IPv4 включает от четырех (см. IP-адрес Google DNS) до двенадцати цифр.
Чтобы ваш компьютер нашел нужную страницу в сети, ему нужен этот IP-адрес, потому что с обозначением «ICHIP.ru» он ничего не может сделать. Однако человек не компьютер, и если бы ему приходилось запоминать IP-адрес каждой страницы и вводить ее в браузер, серфинг в интернете был бы довольно утомителен.
Поэтому эту задачу берет на себя так называемая «Domain Name System», коротко —DNS. Эта система сопоставляет доменное имя «ICHIP.ru» с соответствующим IP-адресом, а затем соединяет вас в браузере с веб-сайтом CHIP.
Таким образом, «расшифровка» адресов происходит в DNS. Но в период до современного уровня развития DNS большую роль как раз и играл файл hosts.
Файл hosts — файл информации в интернете
Когда DNS еще не было, адреса сайтов искали с помощью файла hosts. Принцип функционирования был аналогичным: до DNS вышеописанное получение IP-адреса осуществлялось файлами hosts. Но они находились не на сервере, как DNS, но на локальном компьютере.
Когда создавался новый сайт, файлы hosts просто обновлялись. Сначала это работало очень хорошо. Если новая страница не была записана, ее просто невозможно было найти. Для этого пользователю нужно было бы знать соответствующий IP-адрес, чтобы ввести его в адресную строку вместо имени сайта.
Однако интернет развивался очень быстро, файлы hosts уже не успевали за ним, и тогда была создана DNS. Однако, несмотря на ее существование, в Windows все еще есть файлы hosts, которые, по существу, стали лишними. Прежде всего, они служат для работы в сетях, не зависящих от интернета.
Фото: chip.de, pixabay.com  Читайте также: Кто еще пользуется вашим интернетом? Вычисляем тайных гостей сети
Эмоджи-домены: возможно ли, что они станут будущим интернета?
Создатель интернета назвал главную проблему сети
Chip.ru: последние новости
Клиенты Сбербанка под угрозой из-за нового вируса 7 фактов о WhatsApp, которых вы не знаете Все смартфоны в России могут заставить оснащать отечественным ПО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул213
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй81
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия172
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»124
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина42
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение