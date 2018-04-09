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Соцсети ответили Артемию Лебедеву на критику логотипа «Уральских авиалиний»
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Соцсети ответили Артемию Лебедеву на критику логотипа «Уральских авиалиний» 

АиФ Урал 27 минут назад
Фото: АиФ Урал
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал логотип «Уральских авиалиний», уличив компанию в плагиате. О том, как отреагировали на такое заявление пользователи соцсетей, сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
Накануне Артемий Лебедев опубликовал на своей странице в «Facebook» пост, в котором раскритиковал «Уральские авиалинии». По мнению дизайнера, создатели логотипа авиакомпании взяли за основу логотип известного бренда спортивной одежды и обуви «Nike».
Пользователи соцсетей ответили на такое заявление. Некоторые предположили, что дизайнер раскритиковал логотип уральской авиакомпании, так как у него непростые отношения с Екатеринбургом: «У Артемия с Екб непросто. В нашем городе дружно послали логотип его cтудии, несмотря на агрессивную кампанию по его приживаемости тут. Не чувствует Лебедев наш город, не понимает его. При всём уважении».
Также пользователи попытались защитить «Уральские авиалинии» и объяснить смысл такого логотипа: «Вообще-то в основу логотипа „Уральских авиалиний“ положено изображение бумеранга. И смысл в том, чтобы самолёт всегда возвращался».
А другие и вовсе решили вспомнить работы студии Артемия Лебедева:
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