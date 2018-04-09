CNN: YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

ТАСС , 9 апреля. Правозащитные организации обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По его данным, около 20 таких групп подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США с просьбой расследовать предполагаемое нарушение дочерней компанией интернет-гиганта Google закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет. Согласно его положениям, компании обязаны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие. В жалобе утверждается, что компания нарушила права более 23 млн детей за несколько лет, а также содержится требование оштрафовать Google на сумму как минимум в $41 млн "Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США", — говорится в жалобе. Как указывает телеканал, огромный массив данных YouTube собирает через подписчиков разных каналов. С их помощью компания узнает интересы людей, их желания и возможности и предлагает соответствующую рекламу.

Стоит отметить, что согласно правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет. Однако на практике ничто не мешает ребенку обойти это правило, поставив при создании аккаунта галочку напротив строчки «мне больше 13 лет»: согласно данным маркетинговой компании Thendera research, 45% детей в возрасте от восьми до 12 лет имеют аккаунты в YouTube. При этом регистрация дает право загружать собственный контент, просматривать же видеоролики, опубликованные другими пользователями, можно и без нее.

"Защита детей и семей — всегда была приоритетом для нас. Мы тщательно изучим жалобу и дадим оценку, можем ли мы что-то улучшить", — заявил представитель Google телеканалу, отметив в то же время, что компания уже предложила альтернативу в виде YouTube Kids — версии видеохостинга, которая, как уверяют представители Google, не собирает данные о пользователях.